Jan Tomaszewski grzmi po informacji, że Xavi zostaje w Barcelonie! "To była ustawka! Nie dorósł, żeby prowadzić tak wspaniały zespół"

Choć niedawno Xavi Hernandez (44 l.) zapowiadał odejście z Barcelony po sezonie, to teraz nagle zmienił zdanie. Pomimo odpadnięcia z Ligi Mistrzów i znikomych szans na obronę tytułu. Zupełnie nie zaskoczyło to Jana Tomaszewskiego, który już dawno czuł pismo nosem. - Dla mnie to od początku była ustawka. Wiedziałem, że zostanie – podkreśla Tomaszewski, który martwi się o los Roberta Lewandowskiego (36 l.).