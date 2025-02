Jan Tomaszewski na żywo. Lewandowski znów na ławce, Szczęsnemu wytykają palenie na meczu [LIVE]

Szokujące wieści nadeszły o 20:20. Co z Lewandowskim? Hansi Flick zaskoczył składem na Valencia - Barcelona

Co za występ!

Kibice Barcelony stworzyli piosenkę o Wojciechu Szczęsnym. Nawiązali do jego popularnego nałogu! Co wymyślili fani?

Jan Tomaszewski na żywo. Wytykają Szczęsnemu palenie

FC Barcelona wraca do formy. „Duma Katalonii” znakomicie poradziła sobie w ćwierćfinale Pucharu Króla. Po rozgromieniu 5:0 Valencii, Barcelona zameldowała się już w półfinale, gdzie może trafić na Real Madryt czy Atletico. W trakcie spotkania doszło do interesującej sytuacji. W pewnym momencie kibice Barcelony zaczęli śpiewać piosenkę... o Wojciechu Szczęsnym. Nawiązuje ona do nałogu polskiego bramkarza, którym jest palenie papierosów.

Robert Lewandowski przesiedział spotkanie na ławce rezerwowych. W programie „Futbologia Przemka Ofiary” spotkanie podsumuje bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski. Cotygodniowa transmisja na żywo rusza w piątek, 7 lutego o godzinie 12:30.