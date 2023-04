Leśnodorski okrutnie przejechał się po Annie Lewandowskiej. Padły wulgaryzmy. Tak brutalnej oceny jeszcze nie było

Barcelona przybliży się do mistrzostwa, a Lewandowski do tytułu króla strzelców?

Robert Lewandowski należy do najlepszych piłkarzy na świecie, co jednocześnie sprawia, że o nim i o jego życiu prywatnym rozpisują się media na całym świecie. Obecnie głośno jest o sporze Lewandowskich z Cezarym Kucharskim. Piłkarz i jego były menedżer weszli na ścieżkę sądową i niedawno rozpoczął się proces przeciwko byłemu zawodnikowi. Kucharski w tzw. międzyczasie udzielił "Przeglądowi Sportowemu" bardzo ostrego wywiadu, w którym pokazuje bardzo niekorzystny obraz Lewandowskiego.

Leśnodorski ostro o Lewandowskiej

Temat sporu Lewandowskiego i Kucharskiego poruszony został również w rozmowie Przemysława Rudzkiego z Bogusławem Leśnodorskim w Kanale Sportowym. Były właściciel Legii Warszawa dość ostro wypowiedział się o żonie piłkarza. - Znam Czarka. I jest trudny. Ja miałem duży problem pracowania z nim. Ale, jak się mnie pytasz, darzę dużą estymą "Lewego", w sensie jako sportowca, bo wiem, że bardzo dużo zrobił. Ale uważam, że są rzeczy, które są tak słabe, że się w głowie nie mieści. Mogę powiedzieć takie, co ludzie nie mówią. Jesteś żoną najlepszego napastnika na świecie i jedyne, o co walczysz, to żeby pokazała cię telewizja na meczu, z jaką przyszłaś torebką. No, k***a, wstyd. Tak upraszczam, już nie chcę więcej mówić. Wyobrażasz sobie żonę Messiego, żeby się tak zachowała? - powiedział Leśnodorski.

Brutalna ocena Lewandowskiej

Były sternik Legii ostro wypowiedział się również o mentalności w polskiej piłce, która jego zdaniem nie pozwala osiągać sukcesów. - Jak jesteś w czymś naprawdę dobry i się czujesz pewnie, to nie potrzebujesz tego robić. Jak się czujesz niepewnie i masz bardzo niskie poczucie wartości, pomimo że jesteś najlepszym napastnikiem na świecie, to musisz wszędzie być. W naszej kadrze są awantury o to, kto ile weźmie za reklamę, bo ludzie, którzy mają miliony, potrafią wziąć dużo mniej tylko po to, by się na bilbordach pokazać. My nigdy nic nie wygramy. To środowisko nas nie popchnie, będzie gorzej - uważa Leśnodorski.