Lewandowski na wylocie z Barcelony? Wstrząsające doniesienia,"ma kłopoty"!

Hiszpanie spojrzeli na Lewandowskiego i nie mogą uwierzyć. Mówią o prawdziwym cudzie, nic na to nie wskazywało!

Co za słowa!

Lewandowski wraca do gry? Pojawiło się nagranie z treningu, wszystko tuż przed El Clasico

Robert Lewandowski będzie miał wielkie problemy w Barcelonie? Mimo że Polak był niekwestionowanym, pierwszym wyborem Xaviego do gry, tak "El Nacional" jest przekonany, że może się to niebawem zmienić, a sam piłkarz może trafić z biegiem czasu na ławkę rezerwowych. Media nie mają wątpliwości i jasno piszą o tym, że zawodnik ma duże problemy.

Robert Lewandowski ma duże problemy w Barcelonie? Mocne słowa dziennikarzy

Jak sugeruje "El Nacional", dyspozycja Lewandowskiego w sezonie 2023/2024 nie jest doceniana przez włodarzy klubu ze stolicy Katalonii. Jak wskazują dziennikarze, Polak straciłby miejsce w drużynie, gdyby nie fakt, że kadra, którą dysponuje Xavi, nie jest wystarczająco doświadczona.

- - Lewandowski ma kłopoty. W klubie nie są do końca zadowoleni z tego, co wielka gwiazda prezentuje w 2023 roku. Lewandowski gra bardzo nieregularnie. Niekonsekwentnie spisywał się pod bramką rywala w zdecydowanej większości ważnych meczów. Ponadto ma problemy zdrowotne, co świadczy o tym, że nie jest w najlepszym momencie swojej kariery - pisze "El Nacional".

Hiszpańskie media coraz częściej mówią także o odejściu Polaka do Arabii Saudyjskiej. Trzeba przyznać, że te słowa i wskazania dziennikarzy są dość niepokojące w kontekście przyszłości Polaka w klubie.