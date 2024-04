Media: sensacyjny zwrot w Barcelonie. Rozstania nie będzie, kontrakt zostanie wypełniony, w czwartek oficjalne potwierdzenie

Oszuści perfidnie wykorzystali Roberta Lewandowskiego. Szokujące nagranie trafiło do sieci, wielka przestroga dla każdego

Xavi Hernandez, mimo kontraktu wiążącego go z Barceloną do końca czerwca 2025, przed trzema miesiącami ogłosił pożegnanie z klubem z końcem obecnego sezonu. Włodarze ekipy z Katalonii rozpoczęli intensywne poszukiwania jego następcy. Padało wiele nazwisk kandydatów, ale kropki nad „i” nie postawiono w żadnym przypadku. Aż do środowego wieczoru.

Miejscowe media informują, że Barcelona wreszcie znalazła trenera na kolejny sezon. Będzie nim… Xavi Hernandez! Dotychczasowy coach po kolejnym spotkaniu ze ścisłymi władzami klubu – w tym Joanem Laportą – miał zmienić zdanie i przyjąć propozycję wypełnienia swego kontraktu. Poinformował o tym m.in. Fabrizio Romano, a parę innych źródeł medialnych jego wpis potwierdziło!

Oficjalne potwierdzenie ze strony klubu nastąpić ma w czwartek.

🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024

