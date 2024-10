Nie mogliśmy patrzeć na kontuzję gwiazdy Realu. Ryk bólu niósł się po stadionie, aż robi się niedobrze od tych obrazów

Lewandowska nasłuchała się za wszystkie czasy, gdy do sieci trafiła jej specjalna sesja zdjęciowa! Tak ocenili żonę Lewandowskiego, co za słowa

Real Madryt jest jedną z dwóch niepokonanych drużyn w tym sezonie ligi hiszpańskiej. Oprócz „Królewskich” takim mianem może pochwalić się tylko Atletico Madryt, choć było blisko, by „Los Colchoneros” ulegli właśnie Realowi w derbach, jednak zdołali wyrównać stan gry w doliczonym czasie drugiej połowy. Do niedawna, niepokonana była także FC Barcelona, jednak w 8. kolejce powinęła się jej noga i podopieczni Flicka przegrał 2:4 z Osasuną. Zwycięstwo Realu nad Villarrealem oznacza, że Mbappe i spółka zrównali się z zespołem Lewandowskiego, jednak wciąż Barcelona może odskoczyć na 3 oczka, jeśli tylko pokona Deportivo Alaves. Jednak najważniejszym temat po meczu drużyny ze stolicy Hiszpanii jest nie wynik, a dramatyczna kontuzja Daniego Carvajala.

Paskudna kontuzja Carvajala. Aż trudno patrzeć na to, jak wygięła mu się noga

Wszystko wydarzyło się już w doliczonym czasie gry drugiej połowy spotkania. Dani Carvajal próbował wybijać piłkę, ale jeden z zawodników Villarreal próbował mu w tym przeszkodzić. Doszło do niezwykle niefortunnej sytuacji, że wybijający piłkę Hiszpan trafił kolanem w udo przeciwnika tam mocno, że kolano wygięło się bardzo nienaturalnie, a kapitan Realu Madryt momentalnie padł na ziemie z okropnym krzykiem. Jak przekazał Fabrizio Romano, już oficjalnie potwierdzono zerwanie więzadła krzyżowego przedniego u Daniego Carvajala, co oznacza wielomiesięczną przerwę. Poniżej wideo z momentu kontuzji Daniego Carvajala, jednak ostrzegamy, że nie jest to przyjemny widok. Wychodzi też na to, że meczów z Villarrealem nie będą dobrze wspominać dwa największe kluby w Hiszpanii. To przecież z tym rywalem Barcelona straciła ter Stegena, który także uszkodził kolano.

Dani Carvajal sufre una lesión grave de ligamento cruzado 💔Mucho ánimo capitán @DaniCarvajal92 🙏🏻 pic.twitter.com/TWwfNjLdFt— Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) October 6, 2024