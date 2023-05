Ojciec Leo Messiego podjął decyzję ws. transferu za syna?! Kibice będą wściekli, szokujące doniesienia

Na razie wiadomo jedynie, że Leo Messi nie przedłuży wygasającego kontraktu z Paris Saint-Germain i od lipca będzie wolnym zawodnikiem. To sprawia, że plotki dotyczące jego przyszłości pojawiają się z dnia na dzień. Od dłuższego czasu wydaje się, że w grę wchodzą dwie możliwości. FC Barcelona robi wszystko, by z powrotem ściągnąć do siebie legendę, która dwa lata temu musiała odejść ze względu na problemy finansowe klubu. Cała operacja jest jednak skomplikowana, bo "Duma Katalonii" w dalszym ciągu nie wyszła na prostą i musi mocno gimnastykować się nad finansami. Takich problemów nie mają za to szejkowie z Arabii Saudyjskiej, którzy po ściągnięciu Cristiano Ronaldo głośno mówią o zainteresowaniu Messim. W celu sfinalizowania hitowego transferu mieliby zagwarantować Argentyńczykowi kosmiczne zarobki sięgające nawet 500 milionów euro za sezon! Tak lukratywna oferta bardzo spodobała się ojcu piłkarza, który jest także jego agentem.

Ojciec Leo Messiego podjął decyzję ws. transferu za syna?! Kibice Barcelony będą wściekli

Tak twierdzi przynajmniej katalońskie "Beteve". Zdaniem tego źródła powrót Messiego do Barcelony jest "prawie wykluczony", a za wszystkim ma stać właśnie Jorge Messi. Ojciec i agent 35-latka dał się skusić lukratywną ofertą z Arabii Saudyjskiej, którą miało złożyć Al-Hilal. Według "Beteve" Argentyńczyk ma do swojego ojca "absolutny szacunek i nie będzie mu się przeciwstawiać", mimo że sam ma preferować powrót do stolicy Katalonii.

Pewne na ten moment jest jedno - saga z przyszłością Messiego będzie rozwijać się z dnia na dzień, a prawdopodobnie wyjaśni się dopiero w lipcu. Wówczas piłkarz oficjalnie stanie się wolnym zawodnikiem i ruszy okno transferowe, które powinno przynieść rozwiązanie dotyczące jego przyszłości. Przypomnijmy, że Messi rozegrał dla Barcy 778 meczów, w których strzelił 672 gole i zanotował 303 asysty. Przez 20 lat był w tym klubie i stał się jego żywą legendą. Wkrótce wyjaśni się, czy dojdzie do głośnego powrotu. Kibice Barcelony marzą już o duecie Messi - Lewandowski: