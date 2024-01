Real Betis – FC Barcelona TRANSMISJA Betis – Barcelona STREAM LIVE ONLINE Mecz Barcelony dzisiaj 21.01 GDZIE OGLĄDAĆ? Betis – Barcelona TRANSMISJA NA ŻYWO

Real Betis – FC Barcelona TRANSMISJA Betis – Barcelona STREAM LIVE ONLINE

Ostatnie kilkanaście dni w wykonaniu FC Barcelony z pewnością nie napawają wielkim optymizmem fanów tej drużyny. Przede wszystkim „Duma Katalonii” straciła szansę na pierwsze trofeum w sezonie – przegrała 1:4 z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii i nie obroniła tytułu sprzed roku. Lewandowski i spółka lepiej radzili sobie w Pucharze Króla, gdzie pokonali niżej notowane Barbastro i Unionistas de Salamanca, choć w tym drugim spotkaniu to rywali wyszli na prowadzenie jako pierwsi! Właśnie styl, w jakim gra Barcelona, wciąż nie daje spokoju kibicom i ekspertom, bowiem nie daje on przekonania, że podopieczni Xaviego będą w stanie walczyć z lepszymi zespołami – tak jak nie byli w stanie zagrozić Realowi w finale Superpucharu Hiszpanii.

Mecz Barcelony dzisiaj 21.01 GDZIE OGLĄDAĆ? Betis – Barcelona TRANSMISJA NA ŻYWO

Teraz czeka ich trudne zadanie także w lidze hiszpańskiej. Betis to oczywiście zdecydowanie niżej notowana drużyna, zajmująca obecnie 9. miejsce z 10 punktami straty do 4. Barcelony. Co więcej, na początku sezonu podopieczni Xaviego zmietli drużynę z Sewilli u siebie aż 5:0, a jedną z bramek strzelił Robert Lewandowski, ale na przestrzeni całego sezonu drużyna ta poniosła tylko trzy porażki. Co więcej, nie przegrała u siebie żadnego spotkania remisując nawet z Realem Madryt i sensacyjnym liderem LaLigi, Gironą. Fani „Dumy Katalonii” liczą jednak na to, że ich idole złamią opór przeciwnika, wciąż pokładając nadzieje w Robercie Lewandowskim, który w ostatnich czterech meczach (dwóch w Pucharze Króla i dwóch w Superpucharze) strzelił trzy gole.

Mecz Real Betis – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia. Start meczu zaplanowano na godzinę 18:30. TRANSMISJA TV dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnych platformach Polsat Box GO, Canal+ Online oraz elevensports.pl. Relacja na żywo z meczu Betis – Barcelona na sport.se.pl.