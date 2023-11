Real z łatwą wygraną w ligowym klasyku? Królewscy chcą wrócić na fotel lidera

Kursy TOTALbet: Real Madryt – Valencia CF

Choć dorobek punktowy Realu Madryt w obecnym sezonie wygląda bardzo okazale – 9 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażka – trudno nie oprzeć się wrażeniu, że nie do końca oddaje on poziom gry prezentowany przez klub z hiszpańskiej stolicy. Podopieczni Carlo Ancelottiego w wielu meczach prezentowali się bowiem bardzo przeciętnie, a tak znakomite wyniki zawdzięczają w dużej mierze Jude’owi Bellinghamowi. Anglik ma fenomenalne wejście do nowego zespołu, zdobywając już dla Realu 13 bramek we wszystkich rozgrywkach. To właśnie rewelacyjny 20-latek bardzo często brał na siebie odpowiedzialność w kluczowych momentach, nierzadko decydując o losach poszczególnych meczów. Jeśli jednak Królewscy chcą poważnie liczyć się w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii czy Ligę Mistrzów, do poziomu byłego zawodnika BVB muszą dołączyć także inni – na czele z Viniciusem oraz Rodrygo. Brazylijczycy ostatnie miesiące mogą zaliczyć do bardzo nieudanych, aczkolwiek środowy występ przeciwko Sportingowi Braga (3:0) może być dla nich światełkiem w tunelu. Obaj gracze mecz ten skończyli z dorobkiem gola oraz asysty, a kibice Realu mają nadzieję, że jest to początek powrotu ich ulubieńców do wysokiej dyspozycji. Szanse na taki rozwój wypadków widzą także eksperci z TOTALbet, którzy kurs na strzelenie gola przez Viniego i Rodrygo przeciwko Valencii „wycenili” odpowiednio na 2.24 oraz 2.28. Wyżej w tym zestawieniu znajdują się jedynie wspomniany Bellingham (2.18) oraz Joselu (2.20).

Goście z Valencii wciąż próbują natomiast nawiązać do znakomitego okresu z początku XXI wieku, gdy klub z Estadio Mestalla należał do ścisłej europejskiej czołówki. Niestety, fatalne zarządzanie i niezrozumiała polityka transferowała sprawiła, że w ostatnich latach Nietoperzom bliżej niż do walki o Ligę Mistrzów było do spadku do Segunda Division. Dotyczy to zwłaszcza rozgrywek 2022/2023, w którym ten zasłużony klub do ostatniej kolejki bił się o zachowanie ligowego bytu. Ostatecznie sztuka ta im się udała, a obecny sezon jest jak na razie nieco bardziej udany. Zespół prowadzony przez Rubena Baraję – będącego legendą Valencii – w 12 dotychczasowych meczach zgromadził 18 punktów, co daje mu obecnie solidną, ósmą lokatę. Co więcej, Nietoperze do pierwszego miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach tracą zaledwie dwa „oczka”, perspektywa gry w Europie jest zatem jak najbardziej możliwa. Aby tak się stało, gracze dowodzeni przez 48-latka muszą jednak stale i konsekwentnie punktować, a w najbliższy weekend – przynajmniej zdaniem TOTALbet – będzie o to niezwykle trudno. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na ich triumf na Estadio Santiago Bernabeu płaci bowiem aż 9.25 zł! W przypadku wygranej Królewskich analogiczny zarobek wyniesie z kolei 1.34 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Real – 1.34

remis – 5.70

Valencia – 9.25

Podwójna szansa:

1X – 1.09

12 – 1.15

X2 – 3.00

Real strzeli gola:

tak – 1.07

nie – 7.20

Valencia strzeli gola:

tak – 1.03

nie – 12.00

Strzelec gola:

Jude Bellingham (Real) – 2.18

Joselu (Real) – 2.20

Vini Jr (Real) – 2.24

Rodrygo (Real) – 2.28

Brahim Diaz (Real) – 2.90

Arda Gueler (Real) – 3.02

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.