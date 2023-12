Robert Lewandowski jasno o emeryturze. Nie pozostawił wątpliwości, te słowa nie pozostawiają złudzeń

To nagranie z Robertem Lewandowski ujrzało światło dzienne! Anna Lewandowska wyginała się zmysłowo i nagle...

Robert Lewandowski postanowił opowiedzieć o swojej przyszłości. Kapitan polskiej kadry udzielił wypowiedzi na łamach magazynu "Club del Deportista", w którym poruszona została kwestia przyszłości kapitana polskiej kadry. Sam piłkarz udzielił wypowiedzi, która nie pozostawia żadnej wątpliwości, te słowa mogą odbić się szerokim echem.

Robert Lewandowski szczerze o swojej emeryturze. Nie pozostawił wątpliwości

Jak stwierdził sam Lewandowski, na razie w ogóle nie widzi swojej emerytury i ma w sobie siłę i zapał, które pozwalają na to, żeby walczyć o kolejne tytuły i trofea.

- Nie myślę o tym, co już wygrałem, co już zrobiłem. Wciąż mam w sobie tę pasję. Mogę grać w piłkę jeszcze przez trzy, cztery lata, ponieważ fizycznie czuję się bardzo dobrze - mówi Robert Lewandowski i dodaje, że rozstanie z piłką nożną będzie dla niego bardzo ciężkie.

- Po zakończeniu kariery trudno będzie mi żyć, nie będąc piłkarzem. Czy będę trenerem... Wiem, że to trudna praca. Nie uważam, bym był na to gotowy, ponieważ to wymaga skupieniu stu procent uwagi na piłce - mówi kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.