Robert Lewandowski nie jest już nietykalny w Barcelonie? Były kadrowicz o krytyce wobec gwiazdy mistrza Hiszpanii

Robert Lewandowski zbliżył to do ust i się zaczęło. Wymowna reakcja trybun, niektórzy mogli pospadać z krzesełek [WIDEO]

Szatnia Barcelony potrzebuje świeżości

Barcelona zakończyła przygodę z Pucharem Hiszpanii. Przegrała 2:4 po dogrywce z Bilbao. Lewandowski strzelił gola w tym spotkaniu, ale poza tym niczym nie zachwycił. Media w Hiszpanii wytykają polskiemu napastnikowi każdy nieudany występ. - Na tym etapie rozgrywek Barcelona bardziej dołuje niż zwyżkuje jej forma - powiedział nam Jerzy Dudek. - Odpadła z Pucharu Króla, przegrała Superpuchar. To są dotkliwe porażki, a kibice liczą na te trofea. Teraz trzeba wygrać ligę, a to nie będzie takie proste w obecnej dyspozycji. Dlatego ta krytyka dotyka wszystkich, którzy grają słabo. Jednak spada ona nie tylko na Roberta, ale także na innych graczy. Nie ma się, co temu dziwić, bo wyniki temu sprzyjają. Szatnia potrzebuje świeżości, ale również, co tu dużo kryć, dużo lepszej gry w obronie, bo ta szwankuje najmocniej - zaznaczył.

To dlatego Josue nie zagrał od początku z Rapidem Wiedeń. Ale i tak kapitan Legii zrobił to, co trzeba [WIDEO]

Xaviemu zabrakło wyczucia

Lewandowski w drugim spotkaniu znów został zmieniony przez trenera Xaviego. Czy to oznacza, że król strzelców poprzedniego sezonu ligi hiszpańskiej nie jest już nietykalny w Barcelonie? - Gdybym miał szukać błędu u Xaviego, to może niepotrzebnie wystawił Roberta od początku, a posadził tych, którzy błysnęli w poprzedniej kolejce z Betisem - tłumaczył Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Może byli bardziej zdeterminowani, wypoczęci, w lepszej formie i to oni powinni wyjść w pierwszym składzie. A „Lewy” wchodząc na dwadzieścia minut byłby bardziej świeży. To wyczucie, kiedy postawić na danego zawodnika, jest bardzo ważne u trenera. To idealnie się sprawdziło z Betisem, nie wypaliło z Bilbao. Dlatego nie miałbym tu pretensji do „Lewego”, ale bardziej wytknąłbym jednak brak wyczucia ze strony Xaviego, który tutaj bardzo mocno się pomylił - podkreślił były bramkarz drużyny narodowej.

Tomas Pekhart o młodej gwieździe Barcelony. "Od razu wszyscy wiedzieli, że ma jakość"

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Dalej

Sonda Czy Robert Lewandowski już zimą 2024 roku odejdzie z Barcelony? Tak Nie

Jan Tomaszewski ostro o Lewandowskim i Miliku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.