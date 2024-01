Robert Lewandowski podtrzyma serię? Były kadrowicz o skuteczności gwiazdy Barcelony

Jerzy Dudek o postawie Roberta Lewandowskiego i Barcelony. Legendarny bramkarz mówi wprost, co trapi mistrza Hiszpanii [ROZMOWA SE]

Ostatnio Barcelona przegrała 1:4 z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. W pierwszej połowie Robert Lewandowski zdobył bramkę efektownym strzałem z woleja. - Robert pokazuje, że robi to, co do niego należy, że potrafi się odnaleźć w meczu - powiedział nam niedawno Jerzy Dudek. - Jednak nie ma wpływu na poczynania zespołu. Postawa Barcy z meczu z Realem przypominała mi grę reprezentacji Polski. Owszem „Lewy” próbował, podchodził po piłkę, ale sytuacji miał bardzo mało - wyznał.

Były kadrowicz uważa, że z dyspozycją strzelecką naszego asa nie jest źle. - Można powiedzieć, że ta jego skuteczność w ostatnich meczach jest dobra - ocenił Dudek. -Nie jest imponująca, bo nie strzelał tak jak Vinicius junior. Ale jest to dobra statystyka. Wszystko zależy w jakim momencie strzela te gole: czy decydują o zwycięstwie, czy mogą przełamać rywala. Tego brakuje Robertowi. Ale to nie jest jego wina, lecz słabej dyspozycji Barcelony w tych dużych konfrontacjach - stwierdził były reprezentant Polski.

