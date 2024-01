Piotr Zieliński z kolejnym trofeum i transferem do Interu? Legenda nie ma wątpliwości, tak patrzy na ten ruch

Trzęsienie ziemi w klubie Zalewskiego. Jose Mourinho zwolniony z posady w AS Roma

Zbigniew Boniek zabrał głos w bardzo ważnej kwestii! Były prezes PZPN nie ma co do tego złudzeń, znakomita decyzja

Stał się legendą Napoli

Słynny reprezentant Włoch docenia gwiazdę mistrza Włoch. - W tej chwili wszystko na to wskazuje, że Zieliński odejdzie z Napoli - powiedział nam niedawno Giuseppe Bergomi. - Oczywiście, jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu i w piłce nożnej działy się już nie takie zwroty. Jednak nie sądzę, aby w tym przypadku coś miało się zmienić. Wydaje się, że piękna przygoda pomocnika z Napoli dobiega końca. Stał się jedną z legend tego klubu. Zdobył mistrzostwo, na które pod Wezuwiuszem czekano przez dekady. Jestem przekonany, że ta drużyna będzie tam wspominana latami. Zieliński był wiodącą postacią i to na nim trener Luciano Spaletti oparł drużynę - przyznał.

Udowodnił, że potrafi kreować grę

Co może zaoferować Zieliński liderowi Serie A, czy będzie jego wzmocnieniem i jak poradzi sobie na tle topowych piłkarzy? - Zieliński mieszka we Włoszech od wielu lat - przypomniał. Bergomi. - Doskonale tutaj się czuje. Zna język i chyba niechętnie przenosiłby się w inne miejsce. Poza tym Inter w tym sezonie toczy pasjonujący bój o tytuł z Juventusem. Na półmetku obie drużyny narzuciły konkurentom szalone tempo. Zieliński dodatkowo wzmocniłby tę drużynę. Jako zawodnik ma sporo jakości. Jest świetnie wyszkolony technicznie. Poza tym w Napoli udowodnił, że potrafi kreować grę - podkreślił były obrońca reprezentacji włoch.

Sonda Gdzie zagra Piotr Zieliński w przyszłym sezonie? W Interze W Juventusie Zostanie w Napoli W żadnym z powyższych klubów