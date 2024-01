i Autor: Cyfra Sport Szymon Żurkowski

Zmiany w zespole Polaków

Szymon Żurkowski wrócił do Empoli i już ma nowego trenera! To on uratuje klub przed spadkiem z Serie A?

W ostatniej kolejce Szymon Żurkowski zadebiutował w Empoli, w której przed laty tak dobrze mu się wiodło. Polski pomocnik strzelił gola z Hellas Verona, ale jego nowy-stary klub przegrał 1:2. W efekcie władze zespołu zwolniły trenera. Czy jego następca uratuje drużynę polskich kadrowiczów przed spadkiem z Serie A?