Robert Lewandowski w meczach z Realem. Tak prezentował się w El Clasico FC Barcelona - Real Madryt

El Clasico to mecz, którym żyje cała Europa i wielu piłkarzy marzy, by w nim wystąpić. Transfer Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony latem 2022 otworzył mu furtkę do jednego z najbardziej prestiżowych derbów na świecie. Pierwszy raz w barwach Blaugrany przeciwko Realowi zagrał już podczas tournee w Stanach Zjednocznonych. Barca z Polakiem w składzie wygrała w Las Vegas z Realem 1:0, ale ten mecz nie jest zaliczany do oficjalnych statystyk.

Dwa debiuty Lewandowskiego

Ten pierwszy "oficjalny" miał miejsce 16 października 2022 na Santiago Bernabeu. Wówczas klub z Madrytu pokonał Katalończyków 3:1, a Lewandowski w tym spotkaniu zanotował asystę przy trafieniu Ferrana Torresa. Lewandowski miał też spory udział w zwycięskim golu w rewanżu. Barca 19 marca ograła u siebie Real 2:1, a kilka tygodni później cieszyła się z mistrzostwa Hiszpanii.

Między tymi ligowymi potyczkami obie ekipy spotkały się w turnieju o Superpuchar Hiszpanii. W styczniu 2023 roku Barcelona pokonała Real Madryt 3:1, Lewandowski był gwiazdą pierwszej wielkości - z golem i asystą na koncie. W ostatnim meczu tego sezonu jednak cieszyli się piłkarze ze stolicy, bowiem wyrzucili Barcę z Pucharu Hiszpanii (przegrywając pierwszy mecz 0:1, ale wygrywając na Camp Nou aż 4:0, Lewandowski grał niestety tylko w rewanżu).

W ostatnich dwóch El Clasico to Real był lepszy. 28 października 2023 r. Real wygrał na Montujic z Barcą 2:1, a w styczniu zdeklasował piłkarzy Xaviego w półfinale Superpucharu Hiszpanii (4:1). Już za moment rewanż i ostatnie El Clasico w tym sezonie...

Bilans Roberta Lewandowskiego w El Clasico:

6 spotkań (2 zwycięstwa i 4 porażki)

479 minut na boisku

2 gole

2 asysty

