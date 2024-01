Tego najbardziej potrzebuje Robert Lewandowski. Powinien podążyć drogą wyznaczoną przez Cristiano Ronaldo?

Stracił strzelecki wigor?

W poprzednim sezonie Lewandowski radował kibiców Barcelony, która przy jego pomocy sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii. Na ten moment czekano w stolicy Katalonii od czterech lat. Nasz rodak sięgnął po koronę króla strzelców. Obecne rozgrywki rozpoczął obiecująco, bo zdobył już osiem goli, ale ostatni okres jest dla niego nieudany. Już nie jest tak skuteczny jak dawniej. Może strzelecki wigor odzyska 4 stycznia w meczu wyjazdowym z Las Palmas? Musi się sprężyć, bo liderzy strzelców uciekają mu i trudno mu będzie liczyć się w wyścigu o koronę króla strzelców LaLiga.

Nie jest mu przyjemnie, gdy czyta, że...

W każdym razie Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, stwierdził, że Lewandowski odzyska skuteczność, gdy... zmieni klub. W jego ocenie właśnie zmiana zespołu posłużyła Cristiano Ronaldo, który wyjechał do Arabii Saudyjskiej i wciąż jest skuteczny. W 2023 roku Portugalczyk strzelił 54 gole, co jest najlepszym wynikiem na świecie. Czy kapitan polskiej kadry powinien podążyć drogą wyznaczoną właśnie przez Ronaldo? - Widać, że Robert jest w dołku - powiedział Tomaszewski w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Potrzebuje tego oddechu. Jestem przekonany, że jeśli Robert zmieni barwy klubowe i zagra tak jak Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej, to będzie innym zawodnikiem w drużynie narodowej. On to też widzi, słyszy, czyta, co pisze prasa, że już się kończy. Na pewno nie jest już przyjemnie. Ale nic się nie robi, że on grał lepiej, żeby mu pomóc. Niech gra po 90 minut, to będzie najlepiej. A on ma pesel na który trzeba spojrzeć. Ci młodzi chłopcy się zmieniają, a on się nie zmienia - tłumaczył wybitny reprezentant Polski.

