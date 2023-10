To o Lewandowskim sądzi Xavi! Nie hamował się, jasna ocena kapitana reprezentacji Polski!

Uszy nam zwiędły słysząc, co Taco Hemingway zarapował o Lewandowskim. Tak to poszło w świat, kibicowi to nie przystoi

Robert Lewandowski ma przed sobą duże wyzwanie! Kapitan reprezentacji Polski weźmie udział w hitowym, środowym spotkaniu Ligi Mistrzów między Barceloną a FC Porto. Tuż przed meczem Ligi Mistrzów, postawę Polaka skomentował szkoleniowiec "Blaugrany", Xavi. Wypowiedź trenera "Dumy Katalonii" nie pozostawia cienia wątpliwości. To naprawdę sądzi o kadrowiczu "Biało-Czerwonych".

Robert Lewandowski oceniony przez Xaviego. Jasna ocena szkoleniowca

O ile Robert Lewandowski nie zaczął sezonu 2023/2024 w najlepszej dyspozycji piłkarskiej, o tyle jego gra w ostatnich tygodniach jest jak najbardziej wybitna, a sam Polak jest bardzo ważnym ogniwem Barcelony. Nie uchodzi to uwadze Xaviego, który wprost nie może się nachwalić postawy kapitana polskiej kadry.

- Tak, dużo rozmawiam z Robertem. Uważam, że to zawodnik, który oprócz robienia różnicy, jest bardzo zaangażowany, zawsze chce się poprawiać... nie tylko siebie, ale i całą drużynę. Po to jesteśmy: aby pomagać drużynie. Musimy lepiej rywalizować. Ostatnio nie szło nam dobrze. Teraz musimy dotrzeć co najmniej do 1/8 finału - podkreśla Xavi, cytowany przez fcbarca.com