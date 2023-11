Weekend hitów w lidze hiszpańskiej! Przełamanie Lewandowskiego i zmiana lidera?

Kursy TOTALbet: FC Barcelona – Deportivo Alaves

Jako pierwsi na murawę wybiegną gracze Dumy Katalonii, którzy – nie ma co ukrywać – w ostatnich tygodniach mocno rozczarowują. Podopieczni Xaviego najpierw – w dużej mierze na własne życzenie – ulegli w El Clasico Realowi Madryt, a następnie – w samej końcówce i po wielkich męczarniach – pokonali na wyjeździe Real Sociedad (1:0). Dość powiedzieć, że Ronald Araujo zwycięską bramkę strzelił niemal równo z końcowym gwizdkiem arbitra. Swoistym dopełnieniem dołującej formy Blaugrany była wtorkowa porażka w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck. Mistrzowie Hiszpanii fatalnie zaprezentowali się wówczas na Volksparkstadion w Hamburgu, oddając w trakcie całego meczu zaledwie 1 celny strzał i zasłużenie przegrywając 0:1. Niestety, dołek Barcelony w dużej mierze dotyczy także Roberta Lewandowskiego, który po wyleczeniu urazu zupełnie nie przypomina zawodnika, który zachwycał kibiców na początku swojej przygody z klubem. Zdaniem TOTALbet polski napastnik swoją strzelecką posuchę powinien zakończyć w najbliższą niedzielę, podczas domowego meczu z Alaves – kurs na takie zdarzenie legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.63. Bezsprzecznym faworytem do zwycięstwa będą natomiast gospodarze, TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na ich wygraną płaci bowiem 1.27 zł. W przypadku wygranej gości jest to natomiast aż 12.00 zł.

Tak przez lata zmieniała się Anna Lewandowska!

Kursy TOTALbet: Atletico Madryt – Villarreal CF

Trudniejsze zadanie – przynajmniej w teorii – czeka Atletico, które na własnym obiekcie zmierzy się z Villarrealem. Trzeba natomiast zauważyć, że Żółta Łódź Podwodna zupełnie nie przypomina już drużyny, która jeszcze do niedawna czarowała kibiców w całej Europie. Od czasu odejścia z klubu Unaia Emery’ego drużyna nie może się odnaleźć, a słabymi wynikami utratą posady przypłacił jego następca – Quique Setien. W jego miejsce zatrudniono doskonale znanego z polskiej ekstraklasy Pachetę, który także nie znalazł jeszcze antidotum na rozczarowujące wyniki. Dotychczasowy bilans Villarrealu pod jego wodzą to 4 wygrane, 3 remisy i 4 przegrane, co nie może zadowalać klubowych włodarzy. W najbliższą niedzielę o poprawienie tego bilansu będzie bardzo trudno, podopieczni Pachety udadzą się bowiem na Metropolitano Stadium, gdzie ich rywalem będzie Atletico. A zespół prowadzony przez Diego Simeone spisuje się obecnie doprawdy świetnie, notując 25 pkt w 11 dotychczasowych meczach i „czając się” na pozycję lidera La Ligi. Duży wpływ na tak znakomite wyniki osiągane przez zespół ma duet Antoine Griezmann – Alvaro Morata. Pierwszy z nich ma już na koncie 11 trafień we wszystkich rozgrywkach, drugi z kolei zanotował 12 goli, do których dołożył dodatkowo 3 asysty. Los Colchoneros to jednak nie tylko Griezmann i Morata – cały zespół stanowi znakomity kolektyw, któremu naprawdę trudno się przeciwstawić. Nic więc dziwnego, że madrytczycy będą w opinii TOTALbet wyraźnym faworytem meczu przeciwko Villarreal. Legalny polski bukmacher ich potencjalną wygraną „wycenił” na 1.38, w przypadku Żółtej Łodzi Podwodnej jest to z kolei 8.00.

Sonda Czy Robert Lewandowski ponownie wywalczy koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej? Tak Nie Trudno powiedzieć

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.