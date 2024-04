i Autor: AP Frenkie de Jong

Bolesne informacje

Wiadomo, co z gwiazdą Barcelony. To ważne wieści dla Biało-Czerwonych

Kazimierz Rutka 15:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To był jeden z bardziej dramatycznych obrazków niedzielnego El Clasico. Krótko przed przerwą – mimo prób samodzielnego „dokuśtykania” do linii bocznej - Frenkie de Jong ostatecznie musiał położyć się na noszach i w ten sposób opuścił murawę na Estadio Santiago Bernabeu. To był wynik starcia z Federico Valverde; telewizyjne kamery uchwyciły dokładnie, jak bardzo wygięła się noga Holendra po interwencji rywala.