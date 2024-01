Xavi będzie miał dość i odejdzie z Barcelony? Były kadrowicz o sytuacji trenera mistrza Hiszpanii

Robert Lewandowski zbliżył to do ust i się zaczęło. Wymowna reakcja trybun, niektórzy mogli pospadać z krzesełek [WIDEO]

Potrzeba odważnych, zdecydowanych decyzji

- Jest bardzo pesymistycznie nastawiony, zawsze mu coś przeszkadza - ocenia Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Wydaje mi się, że zawodnicy są zmęczeni trenerem. Nie widzę piłkarza, który zrobiły postęp. Chyba ci tyko, którzy wracają po kontuzjach i nie mają styczności z Xavim. Czy prezydent Joan Laporta ma czekać do momentu, że tytuł ucieknie i wtedy będzie miał argument do zwolnienia trenera? Czy zadziałać wcześniej, poszukać tej świeżości i spróbować uratować sezon? Chyba, że Xavi będzie miał dość i odejdzie sam. Potrzeba odważnych, zdecydowanych decyzji. Trzeba mieć plan. Laporta będzie musiał zmierzyć się z presją mediów.

Robert Lewandowski zbliżył to do ust i się zaczęło. Wymowna reakcja trybun, niektórzy mogli pospadać z krzesełek [WIDEO]

Xavi musi odbudować wiarę i jedność zespołu

- Xavi musi odbudować wiarę i jedność zespołu - dodaje były bramkarz. - Dywagacje na temat jego przyszłości już trwają. To nie pomaga utrzymać w szatni dobrej atmosfery. Pewnie połowa zawodników, którzy są mocno krytykowani, po cichu i powoli już myśli o nowym trenerze. Kolejne mecze będą kluczowe i powinny przedłużyć nadzieje kibiców na uratowanie sezonu. Ale czy to jest gwarancja na progres drużyny?

W pewnym momencie Barcelona przestaje grać

- Wprawdzie Robert Lewandowski strzelił z Bilbao trochę przypadkowego gola, ale to zawsze pozytywna wiadomość - stwierdza Dudek. - W końcu z tego jest rozliczany. Znowu został zmieniony, ale to jest pokłosie tego, że w pewnym momencie ten zespół przestaje grać. Trener Xavi poszedł śladami wygranego meczu z Betisem. Wtedy to idealnie się sprawdziło, ale z Bilbao już nie wypaliło. Dlatego nie miałbym tu pretensji do „Lewego”, ale bardziej wytknąłbym jednak brak wyczucia ze strony Xaviego, który tutaj bardzo mocno się pomylił.

