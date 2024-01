Robert Lewandowski zbliżył to do ust i się zaczęło. Wymowna reakcja trybun, niektórzy mogli pospadać z krzesełek [WIDEO]

Cukierki poleciały z trybun

Kapitan polskiej kadry zdobył kuriozalną bramkę. Obrońca Bilbao tak nieudolnie wybił piłkę, że trafił w wystawioną nogę napastnika Barcelony. Ku zdziwieniu wszystkich piłka wpadła do siatki. "Lewy" celebrował gola w nietypowy sposób. Z trybun poleciały cukierki. Jednego z nich podniósł i udawał, że będzie go jadł. Niestety, występ Polaka jak i Barcelony nie był tak smakowity jak rzucane cukierki. W końcówce drugiej połowy trener Xavi odesłał go na ławkę. Wtedy był jeszcze remis 2:2. Gospodarze w dogrywce zadali Katalończykom dwa ciosy. Czy w Barcelonie dojdzie niebawem do wstrząsu?

Szymon Żurkowski szokuje we Włoszech. Były kadrowicz o wyczynach gwiazdy Empoli, padły słowa o ziemi obiecanej

Brak wyczucia ze strony Xaviego

- Wprawdzie Lewandowski strzelił z Bilabo trochę przypadkowego gola, ale to zawsze pozytywna wiadomość - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - W końcu z tego jest rozliczany. Został znowu zmieniony, ale to jest pokłosie tego, że w pewnym momencie ten zespół przestaje grać. Trener Xavi poszedł śladami wygranego meczu z Betisem. Wtedy to idealnie się sprawdziło, ale z Bilabo już nie wypaliło. Dlatego nie miałbym tu pretensji do „Lewego”, ale bardziej wytknąłbym jednak brak wyczucia ze strony Xaviego, który tutaj bardzo mocno się pomylił - stwierdził były bramkarz reprezentacji Polski.

Bartosz Kapustka wspiera koszykarza Legii. Gwiazda ekstraklasy mówi o cierpliwości, trudnych chwilach i samozaparciu

Barcelony nie ma już w Pucharze Króla! 🏆🇪🇸⛔ Lewandowski kończy rozgrywki z dwoma golami ⚽⚽ Pytanie: czy Xavi dotrwa na stanowisku do końca sezonu? pic.twitter.com/wkdugQvBAv— TVP SPORT (@sport_tvppl) January 25, 2024

QUIZ: Jak dużo wiesz o osiągnięciach Roberta Lewandowskiego? Pytanie 1 z 11 Na początek coś prostego. Ile razy Lewandowski został mistrzem Niemiec? 8 9 10 Dalej

Sonda Czy Robert Lewandowski już zimą 2024 roku odejdzie z Barcelony? Tak Nie