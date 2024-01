Zbigniew Boniek podpowiada selekcjonerowi kadry. "Nie widzę kogoś o takich kwalifikacjach"

Polak nie uczestniczy w przygotowaniach Charlotte do sezonu. Wróci do Europy?

Dostanie powołanie do kadry?

Tym graczem jest Szymon Żurkowski, który po przejściu ze Spezii do Empoli dostał pozytywnego kopa. W dwóch występach strzelił cztery gole, w tym hat-tricka z Monzą w poprzedniej kolejce. Przed "Żurkiem" i jego kolegami z Empoli trudna walka o utrzymanie się w Serie A. Zespół z Toskanii zajmuje 19. miejsce. Czy Żurkowski dostanie powołanie do kadry na marcowe baraże, których stawką będzie awans do finałów EURO 2024?

Nie widzi kogoś innego

Jakbym mógł podpowiadać trenerowi Probierzowi, w sensie, że byłbym zaangażowany w codzienną pracę czy kierowanie polską piłką, to powiedziałbym mu tak: Michał, jak chcesz jechać do Turcji czy Grecji, do tego Argentyńczyka, to pojedź też Żurkowskiego - wyznał Zbigniew Boniek w rozmowie z kanałem "Prawda Futbolu". - Zobacz, co tam się dzieje. My takich pomocników, jak Żurkowski nie mamy. Jak na to wszystko patrzę, to nie widzę pomocnika o takich kwalifikacjach i charakterystykach jak ma Żurkowski. Nie widzę kogoś innego. Albo ktoś jest bardziej defensywny lub bardziej ofensywny, albo ktoś jest dobry w odbiorze piłki czy konstruowaniu akcji. On potrafi troszeczkę więcej, dobrze robi wszystko - zaznaczył były prezes PZPN.

