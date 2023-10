Xavi szczerze o powrocie Lewandowskiego! Wskazał konkretną datę, na to czekali kibice

Xavi postanowił powiedzieć o niedyspozycji Roberta Lewandowskiego. Polak odniósł kontuzję w trakcie ostatniego meczu Ligi Mistrzów przeciwko Porto i wypadły mu przez to mecze reprezentacji Polski. Powrót na ligowe boiska też na razie jest dużą niewiadomą, ale mimo to szkoleniowiec Blaugrany przekazał optymistyczne wiadomości wskazując na to, kiedy może dojść do ponownego pojawienia się Polaka. Na te informacje czekali kibice!

Xavi szczerze o powrocie Lewandowskiego. Wskazał możliwą datę

Jak stwierdził Xavi, bardzo liczy na to i jest to bardzo możliwe, że zobaczymy Polaka w prestiżowym meczu Barcelony z Realem Madryt, który wypadnie już 28 października 2023 roku.

- - Mam nadzieję, że tam będzie. Ma bardzo dobre odczucia. Jest świetnym liderem, zawsze idzie do przodu i chce grać. Każdego dnia boli go coraz mniej - powiedział Xavi

Sam trener mistrzów Hiszpanii nie jest także zdziwiony kontuzjami, które dotykają jego kluczowych graczy.

- Kontuzje wynikają z napiętego terminarza, a czasem z pecha. U nas to trzy urazy kluczowych zawodników, którzy mieli pecha. Terminarz jest tak wymagający, że zdarzają się kontuzje - powiedział szkolenuiowiec Blaugrany.