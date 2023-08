Zamieszanie w Barcelonie! Lewandowski zyska rywala? Transfer last-minute coraz bliżej!

Fani zobaczyli stopy Lewandowskiej i byli zaniepokojeni. To co ma na nogach zadziwi niejednego

Robert Lewandowski będzie miał poważnego rywala w grze o pierwszy skład Barcelony? Okazuje się, że "Duma Katalonii" w ostatnich godzinach okienka transferowego bardzo walczy o to, aby wzmocnić swój skład i może już niebawem ogłosić transfer nowego napastnika. Taki zawodnik byłby naprawdę zacnym rywalem dla Polaka.Czy będziemy świadkami ciekawych przenosin na kilk godzin przed domknięciem okienka transferowego?

Robert Lewandowski zyska rywala? Wielkie zamieszanie w Barcelonie

Okazuje się, że zawodnikiem gotowym do przejścia do Barcelony ma być Joao Felix. Reprezentant Portugalii, który związany jest z drużyną Atletico Madryt, bardzo chętnie dołączyłby do drużyny Katalonii i łączony jest z teamem mistrzów Hiszpanii od kilku tygodni. Teraz transakcja ma być coraz bliższa realizacji w formie wypożyczenia z klubu, obecnie mają trwać rozmowy nad wynagrodzeniem piłkarza. To niejedyne, ciekawe wzmocnienie Barcelony, do którego ma dojść w ciągu kilku ostatnich godzin okienka transferowego jest Joao Cancelo z Manchesteru City.