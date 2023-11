Adam Buksa o przeglądzie stanu posiadania kadry, mówi wprost o barażu z Estonią. "Nie ma co koloryzować"

To był przegląd wojsk

Wprawdzie Polska pokonała Łotwę, ale Adam Buksa nie zachwycił w tym spotkaniu. Zagrał całe zawody, ale bez dorobku bramkowego. - To spotkanie przygotowywało nas do baraży - powiedział Adam Buksa. - W pewnym sensie był to przegląd wojsk, który został zakończony zwycięstwem. Cieszymy się z tego. Nasza głowa przygotowuje się powoli do marcowych baraży - podkreślił.

Karol Struski po debiucie w reprezentacji Polski. Taki cel wyznacza sobie debiutant w kadrze

Z Estonią trzeba wygrać

W półfinale baraży zagramy z Estonią u siebie. - Po meczu dowiedzieliśmy się, że zagramy z Estonią - wyznał napastnik Antalyasporu. - Czekamy na losowanie po którym poznamy drugiego rywala, który mam nadzieję spotka się z nami w finale. Estonia jest teraz dla nas numerem 1. Sztab będzie miał mnóstwo tygodni, żeby przeanalizować Estonię i dobrze przygotować nas do tego meczu. Mam duże szanse z Estonią. Nie ma tutaj, co koloryzować. Musimy ten mecz po prosu wygrać - zadeklarował Buksa.

Mateusz Wieteska o eliminacjach EURO i barażach. Kadrowicz nie ma wątpliwości, mówi wprost, co poszło nie tak

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania