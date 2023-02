Afera przed meczem reprezentacji Polski. Będziesz musiał zapłacić fortunę, obrzydliwe zachowanie

Gdzie zamieszka Fernando Santos? Selekcjoner we wtorek pojawi się w Polsce

Mecz Czechy - Polska w Pradze bez wątpienia wzbudza wielką ciekawość ze strony kibiców. Z jednej strony, Polacy zmierzą się z potencjalnie najsilniejszym rywalem do gry o miejsce na Mistrzostwach Europy, a z drugiej strony będzie to debiut Fernando Santosa w roli selekcjonera. Niestety, duża część polskich kibiców, która będzie chciała wybrać się do czeskiej stolicy spotka się z niemiłą niespodzianką. Wszystko przez bilety, które w rekordowym tempie zostały wykupione przez "koników".

Polscy kibice będą rozczarowani. Skandaliczne zachowanie koników przed meczem Czechy - Polska

Do PZPN trafiła pula biletów wynosząca 5% stadionu Eden w Pradze, czyli 1000 miejscówek. Wszystkie zostały wyprzedane chwilę po udostępnieniu ich do sprzedaży, a więc po północy, o czym poinformowali przedstawiciele PZPN za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Drodzy Kibice, wszystkie bilety na mecz z Czechami zostały sprzedane dosłownie w kilka chwil od uruchomienia sprzedaży. W pierwszych godzinach sprzedaży zainteresowanie na bilety było na poziomie ok. 20000 sztuk. - pisał portal "Łączy Nas Piłka"

Problem pojawia się jednak, gdy spojrzymy na portale zajmujące się odsprzedażą biletów. Tam wejściówki na wydarzenie są nadal dostępne, jednak ich cena może odstraszać. Jak informuje "sport.pl" dochodzi do przebitki na poziomie nawet 1000 złotych za bilet.

