Alarm w kadrze po porażce z Portugalią! Złe wieści dla Michała Probierza, nie ma już komfortu

Michał Probierz stracił piłkarzy po meczu z Portugalią

Przed sobotnim meczem z Portugalią Michał Probierz miał - jak na realia pracy selekcjonera - spory komfort. Żaden z piłkarzy nie narzekał na problemy zdrowotne, a kadra wreszcie miała czas na kilka wspólnych treningów. Nie przyniosło to jednak efektu w starciu z rozpędzonymi Portugalczykami. Biało-czerwoni całkowicie zasłużenie przegrali na PGE Narodowym 3:1, a to nie koniec złych wiadomości. Już w trakcie spotkania kłopoty zdrowotne dopadły Sebastiana Walukiewicza, który był jednym z trzech środkowych obrońców w pierwszym składzie. Występ zakończył po pierwszej połowie, a zmienił go Jakub Kiwior. Po meczu okazało się, że miało to związek z problemami piłkarza. Kilkanaście godzin później oficjalnie potwierdzono, że przedwcześnie opuści on zgrupowanie. I nie jest jedyny!

"Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz poinformował, że w związku z problemami zdrowotnymi zgrupowanie kadry narodowej opuszczą Sebastian Walukiewicz oraz Jakub Piotrowski. Pierwszy z nich wyjedzie ze zgrupowania w niedzielne popołudnie. Drugi do swojego klubu uda się w poniedziałek" - przekazał oficjalny profil "Łączy nas piłka".

Probierz bez komfortu przed Chorwacją

Oznacza to, że przed meczem z Chorwacją na zgrupowaniu zostało tylko 23 piłkarzy. Tym samym Probierz nie będzie musiał wybierać kadry meczowej, w której może znaleźć się dokładnie tyle nazwisk. Wobec problemów Walukiewicza mocno skurczyły się możliwości wyboru na pozycji środkowego obrońcy. Zostało czterech zawodników grających na tej pozycji - Kiwior, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz i Kamil Piątkowski. Mecz z Chorwacją odbędzie się już we wtorek (15 października) o godzinie 20:45 w Warszawie.