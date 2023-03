Albania pokonana! Biało-Czerwoni stanęli na wysokości zadania, czekamy na powtórkę wieczorem

Reprezentacja U-21 prowadzona przez Michała Probierza przebywa na zgrupowaniu w tureckim Belek, gdzie rozegrała drugi mecz towarzyski. Kilka dni temu młodzi Polacy zremisowali z Austrią 0: 0. Dzisiaj pokazali się z lepszej strony i ograli Albanię. Nasza drużyna szykuje się do pierwszych meczów eliminacyjnych do finałów EURO 2025 w swojej kategorii wiekowej. Dzisiaj w zespole pojawiło się kilku piłkarzy ze sporym doświadczeniem, a nawet debiutem w I reprezentacji, jak choćby Mateusz Łęgowski. Jednocześnie trener sprawdził kilku nowych - Krystian Palcza czy Kamila Lukoszka. Polacy już w 11.min objęli prowadzenie. W polu karnym Michał Rakoczy odegrał piłkę do Mateusza Musiałowskiego, a piłkarz Liverpoolu strzałem lewą nogą nie dał szans bramkarzowi Albanii. Jeszcze przed przerwą młodzi Polacy powinni podwyższyć.

Aleksander Buksa skierował piłkę do siatki, ale sędzia odgwizdał spalonego we wcześniejszej fazie akcji. Dobre okazje do podwyższenia wyniku mieli Musiałowski i Tomasz Wójtowicz, a z kolei po strzale Jakuba Kałuzińskiego piłka trafiła w poprzeczkę. W przerwie Probierz dokonał czterech zmian, a później dawał szansę kolejnym rezerwowym. W 77. min strzelca gola zastąpił Szymon Włodarczyk, i to właśnie napastnik Górnika Zabrze strzelił drugiego gola dla Biało-Czerwonych w 82. min meczu. Polska zainauguruje eliminacje do EURO meczem z Kosowem w dniu 9 września. Ponadto w grupie rywalami podopiecznych Probierza będą Niemcy, Izrael, Bułgaria i Estonia. Dzisiaj czekamy na mecz dorosłych reprezentacji Polski i Albanii w ramach eliminacji do EURO 2024. Rozpocznie się on o godz. 20.45 na Stadionie Narodowym.

Reprezentacja U21 dała przykład, pokonując Albanię 2:0 💪 Wieczorem liczymy na powtórkę na Narodowym❗😎🇵🇱 #POLALB pic.twitter.com/h3h0gTE6JU— TVP SPORT (@sport_tvppl) March 27, 2023