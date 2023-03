Trener Edoardo Reja tak postrzega Roberta Lewandowskiego. Mówi też o nadziejach Albanii

Wiem ile znaczy Lewandowski dla Polaków

Polacy zawiedli na inaugurację eliminacji mistrzostw Europy, przegrywają 1:3. - Obawiam się, że Polacy będą chcieli szybko odegrać się za niepowodzenie w pierwszym meczu - wyznał Edoardo Reja w rozmowie z naszym portalem. - Polska ma mnóstwo jakości. Cały czas uważam ten zespół za faworytów grupy, a jedna porażka tego nie zmienia. Doskonale wiem, ile dla tej drużyny znaczy Robert Lewandowski, a przecież nie brakuje wam innych indywidualności, jak Piotr Zieliński, czy Karol Świderski - podkreślił.

Albania celuje w awans na EURO

Reja wrócił wspomnieniami do poprzednich eliminacji, gdy prowadzona przez niego Albania rywalizowała z Polakami. - Szczególnie szkoda pierwszego meczu, w którym nie brakowało nam okazji - przypomniał. - Potrafiliśmy momentami zdominować Polaków na ich terenie, a to duża rzecz. Niestety, jeżeli tworzysz takie okazje z takim zespołem, to musisz je wykorzystywać. W spotkaniu z nami Robert Lewandowski udowodnił klasę strzelając gola i notując asystę. On mając nawet pół sytuacji jest w stanie stworzyć zagrożenie pod bramką rywala. Dlatego Albania musi na niego szczególnie uważać. Po losowaniu grup eliminacyjnych powiedziałem, że faworytem grupy są Polacy, natomiast Albania będzie walczyła o drugie miejsce z Czechami i zdanie to podtrzymuję. Celem drużyny jest awans na EURO - zapowiedział trener Reja w rozmowie z naszym portalem.

