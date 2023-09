Albania – Polska: SKŁAD Polaków. Znamy składy na mecz Albania – Polska. Fernando Santos odkrył karty

Dua Lipa to najsłynniejsza fanka reprezentacji Albanii. Jej atuty to bałkańska uroda i mezzosopran [ZDJĘCIA]

Fernando Santos miał twardy orzech do zgryzienia przed meczem Albania – Polska. W spotkaniu z Wyspami Owczymi Biało-czerwoni przez ponad godzinę męczyli się z rywalem, by w końcu otworzyć wynik po bramce Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego. Ostatecznie polska reprezentacja odniosła drugą wygraną w tych eliminacjach do mistrzostw Europy.

Nieco ponad godzinę przed rozpoczęciem meczu Albania – Polska na profilu Łączy Nas Piłka pojawiła się podstawowa jedenastka na mecz. Jak prezentuje się drużyna wybrana przez Fernando Santosa?

Albańczycy mocno namieszali! Reprezentację Polski czeka ogromna zmiana, selekcjoner rywali podjął radykalne kroki

Skład Polski na mecz Albania – Polska

Szczęsny – Bereszyński, Kędziora, Bednarek, Kiwior, Cash – Szymański, Zieliński, Krychowiak, Kamiński – Lewandowski

