Albania - Polska Transmisja TV Gdzie oglądać mecz dzisiaj 10.09.2023

Mecz Albania - Polska zacznie się dzisiaj o godzinie 20.45 w Tiranie. To dla nas kluczowe spotkanie w eliminacjach do Euro 2024. Musimy pokonać Albanię, żeby wyprzedzić ją w tabeli. W przypadku zwycięstwa przedłużymy nawet nadzieję, że na zajęcie pierwszego miejsca, które teraz okupują Czechy. – Wiele osób uznaje mecz z Albanią za najważniejszy w tych eliminacjach. Z Wyspami Owczymi mieliśmy jeden z pięciu finałów. Zostały nam kolejne cztery – podkreśla Jakub Kamiński, skrzydłowy reprezentacji Polski.

Mecz Albania - Polska wywołuje duże emocje wśród kibiców. Również a może przede wszystkim gorąco jest wśród fanów gospodarzy, którzy pragną rewanżu za ostatnie porażki z polskim zespołem. Biało-Czerwoni nie są w najlepszej formie. Dlatego przed nami ciężkie spotkanie na gorącym i trudnym terenie. - Wiemy, co nas czeka w Albanii, czego się spodziewać, bo mieliśmy okazję tam grać. Czeka nas gorąca atmosfera i starcie z zespołem z zawodnikami na dobrym poziomie w składzie – powiedział Piotr Zieliński, pomocnik reprezentacji Polski.

Albania - Polska Gdzie oglądać mecz dzisiaj Transmisja TV 10.09.2023

Na koniec konferencji prasowej przed meczem Albania - Polska trener Fernando Santos zaapelował do kibiców o wsparcie. - Jeśli chcecie krytykować, to krytykujcie mnie, trenera, bo jestem do tego już od wielu lat przyzwyczajony - stwierdził Portugalczyk. - Chcę oddać piłkarzom to, że trenują i pracują bardzo mocno. Chcą dla drużyny jak najlepiej. Wszyscy bardzo mocno przeżyli porażkę w Kiszyniowie tak jak my, bo również jesteśmy już Polakami. Chciałem was prosić tylko o to, żebyście wspierali piłkarzy i też dołożyli się do tego, żeby reprezentacja awansowała na mistrzostwa Europy. Uderzajcie we mnie, ale wspierajcie reprezentację – zakończył Fernando Santos.

Albania - Polska TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie obejrzeć mecz dzisiaj

Mecz Albania - Polska w eliminacjach ME zostanie rozegrany dzisiaj, w niedzielę 10 września 2023. Początek meczu Albania - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Albania - Polska na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsatu Sport Premium 1 oraz online na SPORT.TVP.PL i w usłudze Polsat BOX GO.