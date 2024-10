Andrzej Duda na żywo ogląda rollecoaster w meczu Polaków! Prezydent pojawił się na trybunach PGE Narodowego

Co za rajd, co za bramka! Polska zremisowała z Niemcami i awansowała na mistrzostwa Europy

Reprezentacja Polski w październiku rozegra w ramach Ligi Narodów dwa kolejne mecze. We wrześniu Biało-Czerwoni rozegrali dwa spotkania na wyjeździe, więc teraz przyszedł czas na spotkania domowe i właśnie oba spotkania październikowe, z Portugalią i Chorwacją, zostały rozegrane na PGE Narodowym. To była natomiast świetna okazja do zobaczenia kadry na żywo nie tylko dla wielu tysięcy polskich kibiców, ale też różnych oficjeli.

Nie jest tajemnicą, że prezydent Andrzej Duda jest wielkim fanem sportu i nie raz pojawiał się na różnych wydarzeniach, czy to na konkursach skoków narciarskich, czy też właśnie na spotkaniach piłkarskich. Duda oczywiście pojawił się na PGE Narodowym podczas meczu z Chorwacją z tradycyjnym szalikiem reprezentacji Polski i bacznie obserwował poczynania naszych zawodników. Niestety, choć początek był dobry, to później Chorwaci szybko strzelili nam trzy gole i już w pierwszej połowie wypracowali sobie dużą przewagę, choć tuż przed przerwą jeszcze gola kontaktowego zdobył Zalewski. Niżej galeria zdjęć z Andrzejem Dudą na meczu Polska – Chorwacja.