Anna Lewandowska bezwzględnie o aborcji. Zajęła twarde stanowisko. Publicznie oceniła rządy w Polsce

Reprezentant Polski musi być cierpliwy w swoim klubie. Teraz dostał wsparcie z zupełnie nieoczekiwanej strony. „Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy”

Co dalej?

Anna Lewandowska w przeważającej części kontaktów z mediami opowiada m.in. o życiu w Hiszpanii, aktywnym trybie życia, czy o tym, jak to jest żyć u boku jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Żona kapitana reprezentacji Polski stara się unikać tematów, które mogłyby wywołać dość skrajne reakcje. Nie oznacza to jednak, że nie robi tego w ogóle. W jednym z ostatnich wywiadów, którego udzieliła portalowi WP Kobieta opowiedziała chociażby o temacie aborcji, który w ostatnich dniach w Polsce jest bardzo gorącym tematem.

Lewandowska szczerze o aborcji

Ponownie podkreśliła, że nie jest zwolenniczką usuwania ciąży, ale rozumie sytuacje, w których kobieta nie widzi innego rozwiązania. - Mówiłam o tym w trakcie strajków i podtrzymuję swoje zdanie. Sama jestem przeciwniczką aborcji, ale wiem, że istnieją różne sytuacje i każda kobieta powinna móc samodzielnie podjąć taką decyzję. Konieczne jest wypracowanie zmian legislacyjnych, które będę uwzględniały prawa kobiet - stwierdziła Lewandowska.

Żona piłkarza Barcelony została również zapytana o zmianę rządów w Polsce. - Uważam, że w naszym kraju zachodzą zmiany, które były bardzo potrzebne. Cieszę się, że jest dużo nowych postulatów. Z radością przyjęłam informację, że kobiety w Polsce będą miały dostęp do bezpłatnych zabiegów in vitro. Choć mieszkam w Hiszpanii, jestem dumna, że jestem Polką i interesuję się wszystkim, co dzieje się w kraju - podkreśliła.