Jesus Imaz znów to zrobił w Krakowie. Co za forma Hiszpana, ale Jagiellonii nie uratował [WIDEO]

Dwa gole przed przerwą

Pierwsza połowa w żaden sposób nie zapowiadała, że Jagiellonia może jakiekolwiek mieć kłopoty w Krakowie. Szczególnie, że gospodarze w tej części nie oddali żadnego strzału. Białostocki zespół zadał za to dwa ciosy. Potrzebował na to pięciu minut. Najpierw Darko Czurlinov pokonał bramkarza Cracovii. Następnie trafił Jesus Imaz, który popisał się technicznym strzałem. Po jego uderzeniu piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. To była trzynasta bramka Hiszpana w tym sezonie w lidze i gol numer 94 w historii jego występów w ekstraklasie.

Ale zryw Cracovii

Jagiellonia miała spotkanie pod kontrolą, ale jednak w ostatnim kwadransie dała sobie wydrzeć zwycięstwo. Cracovię obudził Fabian Bzdyl, który popisał się fenomenalnym strzałem z dystansu. Po tym uderzeniu bramkarza Sławomir Abramowicz był bezradny. W końcówce Pasy jeszcze raz zaskoczyły obronę ekipy z Podlasia. Tym razem po dośrodkowaniu z rzutu wolnego zrobił to Mick van Buren, który pokonał golkipera uderzeniem piłki głową. Dla Cracovii to szósty z rzędu remis i ósmy mecz bez zwycięstwa. Krakowski klub prowadził asystent Tomasz Jasik. Zastępował Dawida Kroczka, który się rozchorował. Teraz przed Jagiellonią starcie z Legią w Pucharze Polski.

Cracovia - Jagiellonia Białystok 2:2

Bramki:

0:1 Darko Czurlinov 34. min, 0:2 Jesus Imaz 39. min, 1:2 Fabian Bzdyl 73. min, 2:2 Mick van Buren 85. min

Żółte kartki:

Filip Rózga, Otar Kakabadze (Cracovia) - Lamine Diaby-Fadiga, Joao Moutinho (Jagiellonia Białystok)

Sędziował: Daniel Stefański. Widzów: 11 482

Cracovia: Sebastian Madejski - Arttu Hoskonen (82. Kacper Śmiglewski), Gustav Henriksson, Virgil Ghita - Otar Kakabadze, Patryk Sokołowski (61. Fabian Bzdyl), Mikkel Maigaard, David Kristjan Olafsson (72. Bartosz Biedrzycki) - Filip Rózga (61. Ajdin Hasic), Benjamin Kallman (72. Martin Minczew), Mick van Buren

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Dusan Stojinovic (61. Mateusz Skrzypczak), Enzo Ebosse, Joao Moutinho - Leon Flach, Tomas Silva (61. Jarosław Kubicki) - Miki Villar (61. Edi Semedo), Jesus Imaz (82. Taras Romanczuk), Darko Churlinov - Lamine Diaby-Fadiga (70. Afimico Pululu)

