Anna Lewandowska musiała opuścić męża. Miała bardzo ważny powód, fani mogli się nieźle zdziwić

Przerwali milczenie na temat przyszłości Lewandowskiego! Wiadomo, czy Polak wyjedzie do USA, zero wątpliwości!

To będzie nowy trener Lewandowskiego? To dobry znajomy Łukasza Piszczka

Anna Lewandowska poznawała męża jako mistrzyni karate, ale obecnie znana jest bardziej jako czołowa polska influencerka i trenerka fitness. Jej działalność opiera się na dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne zainteresowanych, jednak szczególnym wsparciem 35-latki cieszy się oczywiście jej ukochany Robert Lewandowski. - Natomiast w pewnym momencie, kiedy poznałam męża, zrezygnowałam z bycia zawodowym sportowcem i zdecydowałam, że przeprowadzę się z moim mężem za granicę, gdzie będę go wspierała. Przeprowadziłam się, rezygnując ze startów w zawodach z orzełkiem na piersi - tłumaczyła kiedyś Lewandowska, cytowana przez sport.interia.pl. Żona "Lewego" korzysta z niemal każdej okazji, by dopingować go na żywo podczas meczów, ale w ostatni weekend nie pojawiła się na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Mistrzowie Hiszpanii ponieśli klęskę przed własną publicznością z Villarreal (3:5), jednak Lewandowska nie oglądała tego na własne oczy, ponieważ była zaangażowana w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Anna Lewandowska musiała opuścić męża. Wszystko w szczytnym celu

Lewandowska mocno zaangażowała się w coroczną akcję WOŚP. Nie tylko wsparła ją, wystawiając na licytacje m.in. suknię ślubną i miejsce w jej obozie "Camp by Ann", lecz także dołączyła do sztabu WOŚP. W niedzielę towarzyszyła m.in. Jerzemu Owsiakowi, co pokazała w mediach społecznościowych. "Gramy razem - Do końca świata i jeden dzień dłużej! Nie ma nic piękniejszego niż pomoc drugiemu człowiekowi. Fundacja WOŚP czyni to niezmiennie od wielu lat! W tym roku zbieramy na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych. Zachęcam Was do wspierania i licytowania zbiórek. Dołóżmy swoją cegiełkę do tego szczytnego celu, jakim jest ratowanie zdrowia tych najbardziej potrzebujących! Razem z Robertem dorzucamy również swoje cegiełki. Sprawdźcie nasze aukcje" - napisała pod pamiątkowym zdjęciem.

Żona "Lewego" spędziła z WOŚP pierwszą część dnia, a następnie udała się na wspomniany wcześniej "Camp by Ann", gdzie spędzi najbliższe dni. Najprawdopodobniej ominie więc też najbliższy mecz męża - już w środę (31 stycznia) Barcelona ponownie zagra u siebie. Tym razem z Osasuną i będzie to okazja do zrehabilitowania się po klęsce z Villarreal i odpadnięciu w ćwierćfinale Pucharu Króla. Lewandowska z pewnością będzie dopingować ukochanego przed telewizorem!