Sławomir Peszko skończył 40 lat! Tak wspominał pobyt w niemieckiej celi. „To była bomba, mielona przez trzy dni”

44-krotny reprezentant Polski, były gracz m.in. Lecha Poznań, Parmy, FC Koeln czy Wolverhampton. Dziś trener Wieczystej Kraków. Prywatnie bliski kolega Roberta Lewandowskiego. Nie każdy pamięta, że Sławomir Peszko miał wielką szansę, żeby wystąpić na Euro 2012, ale zaprzepaścił tę szansę. Franciszek Smuda skreślił go po aferze taksówkowej.

Sławomir Peszko ma 40 lat! Wspomina trudne momenty swojej kariery

- Czego żałuję? Zaprzepaszczonej szansy na wyjazd na Euro 2012 przez aferę taksówkową w Kolonii. Przeżywałem to, moja rodzina także. To nie była mała aferka, to była bomba, która była mielona przez trzy dni. Selekcjoner Smuda przyjechał do Niemiec, "Bild" mnie miażdżył, publikując zdjęcia celi – wspominał w rozmowie z „Super Expressem” Peszko.

Przez lata do Peszki przylgnęła łatka człowieka, który nie wylewa za kołnierz. Początkowo piłkarza to denerwowało, ale potem już się do tego przyzwyczaił.

- Nie walczyłem z tym. Na początku mówiłem sobie, że może podam ze dwie osoby do sądu, zrobię nagonkę, żeby się ludzie bali. Ale potem pomyślałem, że po co, przecież to się wydarzyło. Mam się tłumaczyć z tego, że po meczu idę na imprezę i lubię się pobawić. Tak robiłem, a w poniedziałek na treningu potrafiłem na maksa odkupić winy po sobotniej imprezie – który w swojej książce „Peszkomania” wspominał swoje trudne początki w piłce nożnej.

Sławomir Peszko imprezował z Lewandowskimi. Ohydne komentarze i hejt pod wspólnym zdjęciem

- Jak wysiadłem jako 15-latek z pociągu z Krosna do Warszawy, który jechał 10 godzin, zostałem sam z torbą na Centralnym. Rodzice zapłakani, a ja wyjechałem w wielką piłkę. Dziś to nierealne, żeby zrobić w takiej sytuacji karierę. Po drodze były i piękne chwile, i problemy, które przyciągałem jak magnes – zaznaczał Peszko.