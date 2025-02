Ogromne problemy Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, koledzy źle go traktują? Szokująca teoria Jana Tomaszewskiego

W tej sytuacji Wojciech Szczęsny był niesamowity, co za parady! Jak polski bramkarz Barcelony to wybronił?! [WIDEO]

Zacznijmy od pozytywów. Lewandowski w meczu z Rayo świetnie wykorzystał rzut karny i strzelił 20. gola w tym sezonie LaLiga. Jest liderem klasyfikacji snajperów, o trzy bramki wyprzedza Kyliana Mbappe. Dzięki jego golowi Barcelona nie tylko wygrała, ale też wróciła na pozycję lidera ligi hiszpańskiej.

Trudno było jednak nie zauważyć napięcia, jakie pojawiło się pod koniec meczu. W 81. minucie Lewandowski został zdjęty z boiska przez Hansiego Flicka (zastąpił go Ferran Torres). Polak był z tego – delikatnie mówiąc – mocno niezadowolony. Można przypuszczać, że chodzi nie tylko o zmianę, ale też (albo przede wszystkim) o mizerny poziom współpracy z kolegami na boisku. Gwiazdy Barcelony grały samolubnie, a Lewandowski często irytował się brakiem podań.

- Czy on ma przyjemność z gry? - zastanawia się Jan Tomaszewski. - Ja się nie mogę wypowiadać za Roberta, ale jak ja widzę, jak oni go traktują, to ja bym nie miał takiej przyjemności. Widzę, że po prostu nie chcą z nim grać – dodaje Tomaszewski.

W najbliższej kolejce LaLiga Barcelona zmierzy się z Las Palmas, a kilka dni później w hitowym meczu półfinałowym Pucharu Króla z Atletico Madryt.

