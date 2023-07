Sławomir Peszko imprezował z Lewandowskimi. Ohydne komentarze i hejt pod wspólnym zdjęciem

Piłkarze często nawiązują w szatniach relacje tak silne, że trwają nawet wtedy, gdy poszczególni zawodnicy zmieniają barwy klubowe czy kończą kariery. Tak jest w przypadku duetu Sławomir Peszko i Robert Lewandowski. Panowie znają się jak łyse konie, a jeszcze niedawno w reprezentacji Polski na zgrupowaniach wspólnie śmiali się i żartowali. Dzisiaj "Peszkin" jest już u schyłku zawodowej kariery i szuka pomysłu na nowe wyzwania zawodowe. Niedawno zaangażował się w rozwój freak-fightowej organizacji MMA Clout MMA. Z kolei Lewandowski wciąż jest na szczycie. W życiu prywatnym chętnie się spotykają, a kolejna okazja nadarzyła się w weekend przy okazji specjalnego przyjęcia na cześć Roberta i Anny Lewandowskich. Internaucie nie mieli jednak litości.

To w tym miejscu Lewandowscy odnowili przysięgę. Duchowny na zdjęciu z mikrofonem w pięknym ogródku

Wspólne zdjęcie Peszki i Lewandowskich. Paskudne komentarze

Robert i Anna Lewandowscy obchodzili okrągłą, dziesiątą rocznicę ślubu. Jedna z najbardziej znanych polskich par postanowiła odnowić przysięgę małżeńską, a na wydarzenie zaprosiła najbliższych i przyjaciół. Na wyjątkowej imprezie nie mogło więc zabraknąć Peszki z żoną. "10-rocznica ślubu Roberta i Ani! Gratulacje" - napisał na Instagramie przy wspólnym zdjęciu we czworo, dodając emotikonę serduszka. Przy fotce pojawiło się trochę pozytywnych komentarzy, ale uwagę przykuły te, które w wyraźny sposób atakowały byłego reprezentanta kraju.

i Autor: Instagram Hejt pod zdjęciem Peszki i Lewandowskiego

Peszko się nasłuchał. Hejt w internecie

Sławomir Peszko w swojej barwnej karierze miał momenty lepsze i gorsze. Niektórzy, niekoniecznie zgodnie z prawdą, przypięli do niego łatkę niezłego imprezowicza. Właśnie w tym tonie pojawiły się komentarze z przyjęcia na cześć przyjaciół. "Sławek nie rozpij barceloniarzy do końca" - napisał anonimowy internauta. Dalej było jeszcze ostrzej. "Ty to jednak wieśniak jesteś..." - czytamy w opinii komentującego, ale nie rozwinął on swojej myśli. Zamiast tego nad sensem tych słów zastanawiali się inni. "Pewnie chodzi o buty i koszulę z krótkim rękawem" - domyślał się inny z obserwujących konto "Peszkina" na portalu społecznościowym.