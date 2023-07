Wielu nie da wiary, jak naprawdę wygląda praca Mateusza Borka! Komentator wszystko obnażył publicznie, tak jest zawsze

Fernando Santos w końcu to z siebie wydusił. Do teraz nie może się z tym pogodzić, w jego głowie było tylko jedno pytanie

Najlepsi oraz najpopularniejsi dziennikarze sportowymi w Polsce oraz komentatorzy pracujący w największych stacjach telewizyjnych mogą być przykładem dla masy fanów m.in. futbolu oraz zachęcać ich do podjęcia właśnie takiej pracy. To, co na pierwszy rzut oka wygląda niezwykle prosto i przyjemnie, w praktyce wcale nie musi takie być, czego przykładem bez dwóch zdań jest Mateusz Borek. Komentator „TVP Sport” oraz „Viaplay”, a także dziennikarz sportowy i jeden z szefów „Kanału Sportowego” mocno poświęca się swojej pracy, która wcale nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. Sam zainteresowany postanowił opowiedzieć o tym szerzej w wywiadzie dla „Winiego”, który pojawił się na jego kanale YouTube.

Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w Polsce rozłożył na czynniki pierwsze jego pracę chociażby podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata, które odbyły się Katarze. Zdaniem komentatora, jego zawód wymaga niesamowitego zdrowia, bowiem musi on wykonywać obowiązki, które spokojnie mogłyby być rozdysponowane na kilka osób.

- Ktoś, kto nie był nigdy na turnieju nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki to jest wysiłek zmienić miasto, lotniska, pociągi, stadiony… Odebrać akredytacje, chodzić po kilka czasami kilometrów dookoła stadionu, żeby zebrać dokumenty. My nie żyjemy w Anglii, czy Niemczech, że ja mam pięciu ludzi do pomocy. - wyznał Mateusz Borek opowiadając o tym, jak naprawdę wygląda naprawdę jego praca, jako komentatora.