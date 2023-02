As Jagiellonii o angażu Fernando Santosa w polskiej kadrze. Tak widzi jego relacje z Robertem Lewandowskim

Poradzi sobie z presją

Nene komplementował Fernando Santosa. Uważa go, za bardzo dobrego szkoleniowca. - Pracował z dwiema reprezentacjami: Portugalią oraz Grecją - przypomniał Nene, pomocnik Jagiellonii w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Z każdą z nich odnosił niezłe wyniki. Poza tym w Portugalii prowadził trzy największe kluby, Sporting, Benfikę oraz Porto. Praca w nich, podobnie jak w reprezentacji, wiąże się z olbrzymimi oczekiwaniami, nadziejami, a także presją. On z pewnością nie będzie się jej obawiał, więc powinien sobie poradzić z prowadzeniem waszej drużyny narodowej - stwierdzi Portugalczyk.

Lewandowski będzie ważnym wsparciem

Pomocnik Jagiellonii jest przekonany, że jego rodak nie będzie miał problemów we współpracy z gwiazdami naszej kadry. - Uważam, że taki zawodnik jak Robert Lewandowski może być ważnym wsparciem dla szkoleniowca - ocenił. - On pracował z najlepszymi trenerami na świecie i to on sam może być wsparciem dla młodszych kolegów. Natomiast myślę, że Santos może jeszcze pomóc Zielińskiemu, Milikowi, nie mówiąc już o młodszych zawodnikach. Z pewnością mając taki potencjał będzie chciał i potrafił go wykorzystać - tłumaczył Nene na naszych łamach.

Sonda Czy Fernando Santos awansuje z Biało-Czerwonymi do finałów EURO 2024? Oczywiście, nie ma wątpliwości Nie, będzie wielka klapa!

PKO Ekstraklasa Raport 6.02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.