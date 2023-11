i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz

słono zapłacił

Aż przykro patrzeć, co spotkało Michała Probierza. Słono zapłacił za ten błąd. Zobaczyła to cała Polska

Waldemar Kowalski 8:24 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Po remisie z Czechami reprezentacja Polska straciła zakończyła eliminacje do Euro 2024 bez upragnionego awansu, mogąc już powoli przygotowywać się do meczów barażowych. Selekcjoner Michał Probierz postanowił podziękować kibicom za ich doping, który był niezwykle potrzebny jego podopiecznym, jednak z pewnością nie spodziewał się, co nadejdzie po jego wiadomości. Otrzymał spory cios za jeden błąd, który pojawił się w jego wiadomości.