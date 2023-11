Nagła wiadomość od Michała Probierza. Wieczorny wpis wywołał gigantyczne poruszenie. Podziękował za wszystko

Jakub Kiwior nie traci nadziei. Zwraca uwagę na to, co trzeba poprawić w grze kadry przed barażami

Michał Probierz nie miał łatwego zadania – musiał dokończyć eliminacje EURO 2024 w momencie, gdy drużyna była w bardzo słabej formie oraz trudnej sytuacji w grupie. Ostatecznie nie zdołał on poprawić gry drużyny na tyle, by awansować na mistrzostwa Europy i z jednej strony można tłumaczyć to tym, że musiał on poprawiać po swoim poprzedniku i nie miał wiele czasu, z drugiej jednak strony trudno wyjaśnić choćby remis u siebie z taką drużyną jak Mołdawia. Ostatecznie Polacy zagrają w barażach i teraz tym musi zajmować się Michał Probierz, ale zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze towarzyski mecz z Łotwą. Selekcjoner postanowił zwrócić się do kibiców odnosząc się zarówno do tego, co się wydarzyło, jak i do nadchodzących wyzwań.

Michał Probierz wywołał spore poruszenie w sieci

Dla selekcjonera reprezentacji Polski baraże o awans na mistrzostwa Europy mogą być decydujące. Jedni eksperci uważają, że powinien on prowadzić kadrę dalej, nawet jeśli przegra baraże, inni zaś są zdania, że to byłby dobry powód do zakończenia współpracy.

Póki co Michał Probierz postanowił podziękować kibicom za dotychczasowe wsparcie i zaprasza ich na spotkanie z Łotwą (na które bilety sprzedają się słabo), które będzie ostatnim dla reprezentacji Polski w tym roku. – Dziękuje za wiele miłych słów wsparcia oraz wiary że stworzy się zespół na miarę gry o awans na ME. Wierzę że będzie jeszcze wiele pięknych chwil z tą reprezentacją. Zapraszam na Łotwę i początek etapu przygotowań do meczy o awans – napisał Probierz na Twitterze. Wpis wywołał niemałe poruszenie, bowiem kibice wciąż są wściekli po meczach kadry oraz nie mają najlepszego zdania o działaniach PZPN.

