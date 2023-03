To musiało zaboleć! Koszmarny faul na kadrowiczu w meczu ligi angielskiej

Ekipa Charlotte FC zalicza fatalną passę trzech porażek z rzędu, przez co zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli MLS. Przez słabe wyniki drużyny, kibice oraz dziennikarze i eksperci coraz uważniej przypatrują się postawie piłkarzy, która jest daleka od wymarzonej. W ostatnim spotkaniu Charlotte z Atlantą United, które zakończyło się wynikiem 0:3, szczególną uwagę przykuł Kamil Jóźwiak i bynajmniej nie jest to powód do zadowolenia.

Kamil Jóźwiak pod ostrzałem. Wystarczyło jedno nagranie z udziałem Polaka, aby ruszyła lawina

Wideo z reprezentantem Polski w roli głównej stało się hitem internetu przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz Polsce. Były zawodnik m.in. Lecha Poznań przy próbie dryblingu nie był w stanie dogonić piłki, przez co zmarnował dobrą okazję dla swojej drużyny. Tyle wystarczyło, aby pojawiły się bardzo mocne komentarze.

Aż serce się kraje widząc, jak szydzą z reprezentanta Polski! To nagranie stało się hitem internetu, okropne komentarze

Sytuację polskiego zawodnika pogarsza fakt, że znajduje się w gronie "designated players", czyli piłkarzy zarabiających znacznie więcej, niż powinni. - więcej dynamiki miał Ryszard Kalisz w meczu dziennikarze vs. politycy - skomentował próbę dryblingu Jóźwiaka jeden z internautów. - Jak chłop co miał taką dynamikę mógł ro zatracić w takim wieku. Wyglada jak Błaszczykowski wracający po ostatniej kontuzji - dodał kolejny z użytkowników Twittera.