i Autor: Tomasz Radzik SE, Cyfra Sport Jan Tomaszewski, Robert Lewandowski

na gorąco

Baraże Euro 2024: Jan Tomaszewski na gorąco o rywalach Polaków w barażach! Specjalne łączenie

Waldemar Kowalski 7:23

Jeszcze przed rozpoczęciem eliminacji do Euro 2024 z pewnością niewielu fanów reprezentacji Polski zakładało, że biało-czerwoni będą musieli o bilety do Niemiec walczyć w barażach, jednak taka jest rzeczywistość. O ile wiadomo już, że naszym pierwszym rywalem będzie Estonia, to wciąż nie wiemy kogo spodziewać się w ewentualnym finale. Więcej wiadomo będzie po losowaniu barażów Euro 2024, które skomentuje Jan Tomaszewski.