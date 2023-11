Jan Tomaszewski przejechał się walcem po reprezentacji! Grzmoty w wykonaniu legendy

W ostatnich miesiącach kibice reprezentacji Polski nie mieli zbyt wielu powodów do zadowolenia po kolejnych meczach biało-czerwonych. Ostatecznie podopiecznym selekcjonera Michała Probierza nie udało się wywalczyć awansu na Euro 2024 bezpośrednio z grupy eliminacyjnej i teraz czeka ich walka w barażach. Na otarcie łez, w ostatnim meczu w 2023 roku Polacy co prawda wygrali z Łotwą 2:0, jednak internauci w memach i tak nie byli dla nich zbyt łaskawi po towarzyskim spotkaniu. Swoje trzy grosze dorzucił również Jan Tomaszewski, który surowo ocenił grę Polaków na gorąco po zakończeniu spotkania.

Jan Tomaszewski na gorąco po meczu Polska - Łotwa. Legendarny bramkarz nie krył swojego zdania

- Nie podobał mi się ten mecz… Po pierwsze – z uporem maniaka graliśmy dwoma dziewiatkami! To jest nie do przyjęcia. Na początku się przestraszyli, ale kiedy zauważyli, że w naszej drugiej linii jest jednego zawodnika mniej, zaczęli harcować. Stowrzyli, jak na ich możliwości dużo sytuacji bramkowych. A kto to stworzył?! Drużyna Łotwy, która umówmy się, jest kopciuszkiem w Europie… - wypalił podczas rozmowy z "Super Expressem" były bramkarz reprezentacji Polski. Zobaczcie łącznie z Janem Tomaszewskim zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!