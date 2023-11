Polska - Łotwa MEMY! Lewandowski pod ostrzałem. Wygrana na otarcie łez gorzko skomentowana przez internautów

Niechlubny koniec Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Ta sytuacja może to jedynie przyspieszyć, jasny przekaz

MEMY po meczu Polska - Łotwa. Internauci bezlitośni dla Roberta Lewandowskiego i reszty Polaków

Ostatnie mecze reprezentacji Polski, a przede wszystkim brak awansu na Euro 2024 bezpośrednio z grupy eliminacyjnej sprawiły, że kibice biało-czerwonych krytykowali podopiecznych Michała Probierza oraz to, co prezentowali na murawie. W konsekwencji, podczas towarzyskiego spotkania Polska - Łotwa na PGE Narodowym wiele miejsc zostało pustych, bowiem fani nie mieli ochoty oglądać kolejnego występu biało-czerwonych. Również internauci, którzy oglądali mecz w zaciszach swoich domów nie mieli litości dla reprezentacji Polski, kąśliwie komentując ich występ z o wiele słabszą Łotwą. Najbardziej oberwało się Robertowi Lewandowskiemu, który trafił do bramki. Kibice wyciągnęli mu bowiem, że strzela tylko ze słabymi rywalami. Zobaczcie memy po meczu Polska - Łotwa klikając w galerię zdjęć poniżej!