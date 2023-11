Opłakane obrazki podczas meczu Polska - Łotwa! Aż płakać się chce po spojrzeniu na trybuny PGE Narodowego, wymowne ujęcia

Niechlubny koniec Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Ta sytuacja może to jedynie przyspieszyć, jasny przekaz

Eliminacje mistrzostw Europy w wykonaniu reprezentacji Polski na pewno na długo zapiszą się niechlubnie w kartach historii. "Biało-czerwoni" trafili do grupy E, gdzie rywalizowali o upragniony awans na przyszłoroczną imprezę w Niemczech z Czechami, Albanią, Mołdawią oraz Wyspami Owczymi. Po zwolnieniu Czesława Michniewicza na stanowisko trenera reprezentacji Polski został zatrudniony Fernando Santos, który w przeszłości zdobywał między innymi tytuł mistrza Europy (w 2016 z Portugalią). Niestety drużyna z Robertem Lewandowskim na czele przegrała z Czechami, Mołdawią oraz Albanią, ponadto zanotowali dwa remisy przez co nie mogli liczyć na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy w 2024 roku.

Podczas meczu towarzyskiego Polski z Łotwą nie można było się spodziewać większego obłożenia przez kibiców, w związku z wynikami "biało-czerwonych" podczas eliminacji mistrzostw Europy. Jednak po ogłoszeniu przez Michała Probierza składu na to spotkanie, można było się spodziewać większej frekwencji. Tak się jednak nie stało i na trybunach pojawiło się znacznie mniej kibiców, niż ma to miejsce zazwyczaj. Szczególnie widać to było, kiedy piłkarze wychodzi na murawę, a operatorzy zdecydowali się na ujęcie, na którym widać było cały stadion.