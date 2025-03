Reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację o awans do mistrzostw świata w 2026 roku. Ekipa pod wodzą Michała Probierza musiała za wszelką cenę wymazać złe wspomnienia, które miały miejsce w minionym roku. Choć "biało-czerwoni" wywalczyli trzy punkty, a bohaterem kadry ponownie został Robert Lewandowski to niesmak pozostał, a wielu ekspertów nie wypowiadało się dobrze o grze reprezentacji Polski.

- Probierz miał dużo czasu, ale nie dokonał żadnej selekcji. Przez kadrę przewinęło się wielu przypadkowych zawodników. Nie ma żadnego pomysłu na grę. Przez 20-30 minut drugiej połowy to Litwa dominowała. Wygraliśmy wyłącznie dzięki Łukaszowi Skorupskiemu i Robertowi Lewandowskiemu - ocenił Marek Koźmiński.

A może na koniec pomimo słabej gry, to 1-0 da nam awans na Mundial lub baraże? Zabaczymy, na razie łatwo jest krytykować, bo za dobrze to nie wygląda . To co najbardziej uderza, to totalny brak zadowolenia z gry. Wszystko idzie opornie….Oby to się zmieniło🇵🇱⚽️— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 22, 2025

Zdecydowana reakcja Zbigniewa Bońka po meczu reprezentacji Polski. Wyłożył karty na stół

24 marca reprezentacja Polski zmierzy się w kolejnym meczu eliminacji mistrzostw świata z Maltą, jednak nie milkną echa po zakończonym piątkowym starciu z Litwą. Za pomocą portalu "X" w tej sprawie wypowiedział się Zbigniew Boniek i zwrócił uwagę na ważny aspekt.

