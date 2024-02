Co z Robertem?

Polscy dziennikarze przeżyli koszmar. Przystawiono im noże do gardeł, Dariusz Szpakowski o wszystkim opowiedział

Błaszczykowski wprost o relacjach z Robertem Lewandowskim. Walnął prosto z mostu

Bez dwóch zdań Jakub Błaszczykowski to jeden z najbardziej zasłużonych reprezentantów Polski w historii naszej kadry, który przez wiele lat prowadził biało-czerwonych w trudnych momentach. Przy okazji jest to również postać niezwykle złożona, z olbrzymim bagażem doświadczeń - chociażby w życiu prywatnym, a jego ostatnie wyznanie o zmarłym ojcu dla wielu będzie poruszające. Podczas rozmowy z Mateuszem Borkiem na "Kanale Sportowym", Błaszczykowski miał okazję opowiedzieć nieco więcej chociażby o relacjach z Robertem Lewandowskim, które przez lata frapowały kibiców reprezentacji Polski.

Kuba Blaszczykowski z niczym się nie krył mówiąc o relacjach z Robertem Lewandowskim. Szczere wyznanie byłego reprezentanta Polski

- Nie mamy takiej relacji, żebyśmy do siebie dzwonili. Natomiast teraz jak byłem na reprezentacji to dało się wyczuć, że każdy z nas podchodzi do wielu spraw inaczej. Musiał upłynąć czas, który zmienił naszą optykę - wyznał Błaszczykowski tłumacząc, jak wygląda relacja byłych kolegów z reprezentacji Polski oraz Borussi Dortmund.

Błaszczykowski zabójczo szczerze o Robercie Lewandowskim. Legendarny zawodnik reprezentacji Polski wyłożył kawę na ławę

Chwilę później były już reprezentant biało-czerwonych miał okazję opowiedzieć o swoich przemyśleniach w sprawie utraty opaski kapitańskiej w 2014 roku właśnie na rzecz Roberta Lewandowskiego. - Myślę, że odebranie mi opaski kapitana reprezentacji nie było decyzją trenera, tylko decyzją prezesa - dodał krótko Błaszczykowski.

🗣️ Jakub Błaszczykowski o relacji z Robertem Lewandowskim:„Nie mamy takiej relacji, żebyśmy do siebie dzwonili. Natomiast teraz jak byłem na reprezentacji to dało się wyczuć, że każdy z nas podchodzi do wielu spraw inaczej. Musiał upłynąć czas, który zmienił naszą optykę” pic.twitter.com/jtdLoCad2O— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) February 19, 2024