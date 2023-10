Boniek komentuje szokującą decyzję Probierza! Chodzi o jednego piłkarza, nie ma cienia wątpliwości!

To on zastąpi Puchacza w kadrze? Roman Kołtoń wskazuje, kogo powinien powołać Probierz

Zbigniew Boniek postanowił skomentować bardzo nieoczywiste i bardzo zadziwiające z punktu piłkarskiego powołanie Michała Probierza do reprezentacji Polski. W trakcie meczów z Wyspami Owczymi i Mołdawią swoją szansę na debiut w drużynie narodowej będzie miał Patryk Peda, obrońca włoskiego trzecioligowca - SPAL. To zaskakujące powołanie do drużyny narodowej skomentował były szef PZPN - Zbigniew Boniek, który wyraził swoją opinię, co sądzi na temat decyzji Probierza.

Zbigniew Boniek szczerze o szokującym powołaniu Probierza. O wszystkim powiedział

Wywiad z selekcjonerem Michałem Probierzem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mimo że Peda występuje w bardzo niskiej klasie rozgrywkowej, to może cieszyć się zaufaniem Probierza, z którym pracował już w kadrze młodzieżowej. Duży potencjał piłkarski obrońcy SPAL widzi także Zbigniew Boniek, który uważa, że piłkarz może być w przyszłości bardzo ciekawym ogniwem kadry narodowej.

- Ciekawy dobry obrońca, muzyka przyszłości - ocenia Patryka Pedę Zbigniew Boniek.

Według niepotwierdzonych informacji, obrońca SPAL swoją szansę debiutu może dostać już w trakcie spotkania z Wyspami Owczymi.